Einen Schaden von mehreren tausend Euro haben Unbekannte verursacht, die in der Nacht zu Freitag in die Räume der Tankstelle am Falkeneck eingebrochen sind. Ein Anrufer verständigte gegen 1.40 Uhr die Polizei über einen lauten Knall aus Richtung der Tankstelle. Außerdem würden sich mindestens zwei Personen in unbekannter Sprache lautstark unterhalten. Kurz darauf meldete der Zeuge, dass sich ein Fahrzeug mit quietschenden Reifen in Richtung Rumbach entferne. Die Polizei stellte fest, dass die Eingangstür zum Verkaufsraum aufgehebelt worden war. Gestohlen haben die Einbrecher eine große Anzahl an Zigarettenstangen, Getränke und eine Wechselgeldkassette mit zirka 500 Euro in bar. Zeugen können sich mit der Polizei Pirmasens unter Telefon 06331 5200 oder per E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de melden.