Am Wochenende haben Einbrecher in einer Firma in der Wasserturmstraße viel Beute gemacht: Diebesgut im Wert von rund 130.000 Euro wurde aus einer Lagerhalle gestohlen. Laut Polizei handelt es sich um teure Komponenten für Fotovoltaikanlagen. Zwischen Samstag, 14 Uhr, und Montag, 7.50 Uhr, hebelten die Täter die Zugangstür eines Rolltors auf. Unter anderem stahlen sie 34 BMS-Powermodule und 37 5-KW-Batteriespeicher von Huawei. Da jedes Stück um die 50 Kilogramm wiegt, müssen die Einbrecher mindestens ein Transportfahrzeug mitgebracht haben. Zudem stahlen sie Sicherungsautomaten mit FI-Schalter und einen Satz Winterreifen für einen Audi Q7. Die Polizei sucht Zeugen: Hinweise unter Telefon 06331/5200 oder per E-Mail an kipirmasens@polizei.rlp.de.