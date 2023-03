Auf Kupfer haben es Einbrecher abgesehen, die übers Wochenende in Horbach fette Beute gemacht haben. Wie die Polizei mitteilt, verschafften sich die Unbekannten Zugang zur Lagerhalle einer Firma und ließen Kupfer im Wert von rund 30.000 Euro mitgehen. Nach Polizeiangaben muss sich der Einbruchdiebstahl zwischen Freitag, 17. März, und dem frühen Morgen des Montag, 20. März, ereignet haben. Hinweise an die Kripo in Pirmasens unter der Telefonnummer 06331 5200 oder per E-Mail an kipirmasens@polizei.rlp.de.