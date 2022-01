In eine Gaststätte in der Blümelstalstraße wurde zwischen Dienstag, 16.15 Uhr, und Mittwoch, 13.30 Uhr, eingebrochen. Der oder die Unbekannte hatte auf der Gebäuderückseite eine Scheibe eingeschlagen und war so in den Innenbereich gelangt. Dort wurden ein Spielautomat und drei Dartautomaten aufgebrochen und Bargeld gestohlen. Der beim Einbruch verursachte Sachschaden von etwa 4300 Euro übersteigt allerdings laut Polizei bei weitem die Höhe des entwendeten Bargeldes. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei Pirmasens unter Telefon 063315200 oder per E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.