Die Kriminalpolizei in Pirmasens hofft auf Hinweise zu Einbrechern, die übers vergangene Wochenende in ein Fahrradgeschäft in Dahn eingebrochen sind. Die Täter waren in die Werkstatt des Geschäfts in der Industriestraße in Dahn-Reichenbach eingestiegen und hatten vier E-Bikes mitgehen lassen. Die Tatzeit liegt laut Polizei zwischen Freitag, 10. März, 16.30 Uhr, und dem folgenden Montag um 8 Uhr. Die Polizei beziffert den Wert der vier Fahrräder der Marke Haibike auf zusammen 18.600 Euro.

Wer etwas gesehen hat oder mit sonstigen Hinweisen zur Aufklärung beitragen kann, möge sich unter der Telefonnummer 06331 5200 oder per E-Mail an die Adresse kipirmasens@polizei.rlp.de an die Kripo wenden.