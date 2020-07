Mindestens ein Einbrecher ist am Donnerstagmorgen zwischen 5 und 5.50 Uhr über eine rückwärtige Terrassentür in ein Fahrradgeschäft in der Hauensteiner Prälat-Sommer-Straße eingestiegen. 200 Euro wurden aus einer Geldkassette genommen und zwei Fahrräder aus dem Keller nach oben in die Geschäftsräume getragen. Danach entfernte sich der Täter mit einem Pedelec – ein blaues Trail 4 M mit 500-WH-Akku für 4500 Euro –, was ein Zeuge gehört hat, berichtet die Polizei. Hinweise auf den Vorfall oder den Täter an die Pirmasenser Polizei: 06331/5200, E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de.