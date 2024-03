In die ehemalige Schuhfabrik in Münchweiler an der Rodalb ist eingebrochen worden. Wie die Polizei mitteilt, haben sich die Täter zwischen Montag und Mittwoch Zugang verschafft und mehrere Kilogramm dort gelagerten Kupferkabels gestohlen, außerdem ein komplettes Paket mit Rohren für eine Fußbodenheizung, zwei Solarbatterien sowie drei ältere Autobatterien. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich an die Kriminalinspektion Pirmasens (06331 5200 oder kipirmasens@polizei.rlp.de) zu werden.