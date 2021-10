An sieben Gebrauchtwagen eines Autohändlers haben Unbekannte die Katalysatoren abgetrennt, laut Polizei vermutlich mit einem Rohrschneider. Die Tat ereignete sich zwischen Mittwoch, 21 Uhr, und Donnerstag, 10.35 Uhr, in der Lazarettstraße auf dem komplett umzäunten Gelände des Autohandels. Aus einem Geräteschuppen, dessen Tür aufwendig aufgebrochen wurde, wurden zudem ein roter Kompressor und eine Kabeltrommel entwendet. Der Schaden wird auf 3000 Euro geschätzt. Hinweise erbittet die Polizei Pirmasens unter Telefon 063315200 oder per E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de.