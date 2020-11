Die Polizei fahndet nun öffentlich nach den beiden Lieferwagen, die Anfang Oktober beim Fahrradhändler Fox im Gewerbepark Höhfröschen gestohlen wurden – zusammen mit einer Menge teurer Fahrradteile. Potenzielle Zeugen, denen zwei Lieferwagen mit der Aufschrift „Fox“ aufgefallen sind, sollen sich mit der Polizei in Verbindung setzen.

Die Fahrzeuge waren in der Nacht auf Samstag, 10. Oktober, bei einem Einbruch auf das Firmengelände in Höhfröschen gestohlen worden. Am Morgen danach sahen Zeugen die beiden Lieferwagen mit Pirmasenser Kennzeichen im hessischen Maintal, im Ortsteil Döringheim, berichtet die Polizei. Mit den Fahrzeugen hatten die Einbrecher vermutlich das Diebesgut abtransportiert: eine Vielzahl von teuren Federgabeln und Dämpfersystemen. Der Schaden betrug rund 700.000 Euro. Hinweise an die Kaiserslauterer Polizei: Telefon 0631/3692620.