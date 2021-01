Ein Einbruch in die Münchweilerer Postfiliale ist misslungen. Die Täter versuchten zwischen Mittwoch, 19 Uhr, und Donnerstag, 7.15 Uhr, die Eingangstür zur Post in der Hauptstraße aufzuhebeln. Laut Polizeibericht scheiterten die Unbekannten aber an der Tür, weshalb es nur zu einem Schaden von etwa 300 Euro durch die Hebelmarken kam. Die Pirmasenser Polizei sucht Zeugen, die Hinweise auf den Vorfall geben können: Telefon 06331/5200, E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de.