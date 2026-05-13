Im Mai 2024 wurden auf der Biebermühle zwei Baucontainer aufgebrochen und Werkzeug gestohlen. Wegen der Taten muss ein 20-Jähriger vor der Jugendrichterin erscheinen.

Der Einbruch auf der Biebermühle war ein Gemeinschaftswerk. Das Pirmasenser Jugendgericht hatte im Juli 2025 einen 32-Jährigen deshalb verurteilt. Der Mann benannte damals den Freund seines Bruders als Mittäter – eben der 20-Jährige, der sich jetzt vor dem Jugendgericht verantworten musste.

Nach Darstellung des Angeklagten saßen er, der 32-Jährige und dessen Bruder in deren Wohnung, als der 32-Jährige die Idee hatte, „etwas zu stehlen“. Er und der Bruder hätten erklärt, damit nichts zu tun haben zu wollen, seien aber aus Langeweile mitgegangen. Eine Frau habe sie von Pirmasens ans Ende von Rodalben gefahren. An einer Brücke hätten sie gewartet, während der 32-Jährige allein zur Baustelle ging.

Der 32-Jährige sei zurückgekehrt und habe berichtet, er habe Container aufgeflext. Er habe die beiden aufgefordert, die Beute zu tragen. Diese habe bereits vor den Containern bereitgestanden. Etwa einen Kilometer weit hätten sie das Diebesgut an die Landstraße gebracht, wo eine Frau sie und die Beute abholte und in die Wohnung der Brüder fuhr. Verkauft werden sollte die Beute später über Kleinanzeigen im Internet, so der Angeklagte.

Laut Anklage wurden zwei Baumaschinen für zusammen 440 Euro an gutgläubige Käufer veräußert. Den Rest der Beute stellte die Polizei in der Wohnung sicher. Der 20-Jährige will weder am Erlös beteiligt gewesen sein noch eine Belohnung fürs Tragen erhalten haben.

Beide Männer wollen leer ausgegangen sein

Der 32-Jährige, dessen Verfahren rechtskräftig abgeschlossen ist, sagte als Zeuge – nach ausdrücklicher Belehrung durch die Richterin – aus, die Idee für den EInbruch sei vom 20-Jährigen gekommen. Ein Verwandter des Angeklagten arbeite auf der Baustelle, dort könne man Container ausräumen. Sein Bruder sei definitiv nicht dabei gewesen. Den Erlös aus Verkäufen über Kleinanzeigen hätte sich das Duo teilen wollen – tatsächlich habe er aber nichts bekommen, so der 32-Jährige.

Zwischen ihm und dem 20-Jährigen habe es Streit um Geld gegeben. Sein Lohn sei damals auf das Konto des 20-Jährigen geflossen, weil er wegen Schulden eine Pfändung seines eigenen Kontos befürchtete. Der Angeklagte habe sich jedoch geweigert zu zahlen, da der Bruder ihm noch Geld schulde.

Oberstaatsanwältin Kristine Goldmann nannte es „Quatsch“, dass der 20-Jährige habe mit Kriminalität nichts zu tun habe und aus Langeweile mitgefahren sei. Dass er von der Beute nichts erhalten habe, ändere rechtlich nichts. Verteidiger Marco Weimer hingegen sah den Versuch der Brüder, ihre eigene Tatbeteiligung zu verschleiern, obwohl sie nicht mehr bestraft werden könnten. Sein Mandant habe nur Beihilfe zum Einbruch geleistet; mit dem Betrug habe er nichts zu tun.

Die Jugendrichterin verwarnte den 20-Jährigen wegen gemeinschaftlichen Diebstahls und zweifachen Betrugs. Er muss 250 Sozialstunden ableisten (darin enthalten 150 Stunden aus einer Vorverurteilung wegen Besitzes von Cannabis), für drei Monate den Weisungen des Pfälzischen Vereins für soziale Rechtspflege folgen und innerhalb von sechs Monaten mit drei Urintests nachweisen, dass er kein Cannabis mehr konsumiert. Die Richterin zeigte sich überzeugt, dass der Angeklagte nicht nur Werkzeug getragen hat, zumal der 20-Jährige bereits mehrfach strafrechtlich in Erscheinung getreten sei, davon einmal einschlägig. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

[Korrektur: In einer ersten Version war die Ortsangabe fälschlicherweise „Bibermühle“. Der Weiler bei Donsieders schreibt sich aber tatsächlich mit ie. Wir bitten, den Fehler zu entschuldigen.]