Dumm gelaufen ist es am Dienstnachmittag für einen Einbrecher. Der war in ein Einfamilienhaus in der Pirmasenser Straße eingedrungen, nachdem er dort eine Terrassentür eingeschlagen hatte. In mehreren Zimmern suchte er nach Beute, wurde aber offenbar nicht fündig. Entwendet wurde nach ersten Feststellungen zumindest nichts. Pech für den Einbrecher: Während der Tat wurde er durch eine Überwachungskamera aufgezeichnet. So konnten ihn die Polizeibeamten zweifelsfrei identifizieren. Es handelt sich um einen 19-Jährigen, der wegen zahlreicher strafrechtlicher Verfehlungen bereits „bestens bekannt“ sei, teilte die Polizei mit.