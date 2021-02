Mit einem Einbrecher zusammengestoßen ist am Mittwochmorgen ein Bewohner eines Hauses in der Reinighofstraße. Der Mann wollte mit seinem Pkw gegen 7.15 Uhr gerade losfahren, als er verdächtige Geräusche aus einer nahe gelegenen Lagerhalle hörte. Als er nachsehen wollte, kam ihm aus Richtung der Halle ein schlanker, junger, komplett dunkel gekleideter Mann, vermutlich mit Maske, entgegen und versetzte ihm einen Stoß, so dass er rückwärts gegen den geparkten Pkw fiel. Dann flüchtete der Mann zu Fuß. Der Unbekannte hatte versucht, ein Zugangstor und eine Holztür der Halle aufzuhebeln. Dabei kam es zu geringem Sachschaden. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331/520-0 oder per E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.