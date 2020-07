Einbrecher sind nach Angaben der Polizei am Montag zwischen 8.30 und 23 Uhr in eine Wohnung eines Zweifamilienhauses in der „Alten Kellerstraße“ in Niedersimten eingedrungen. Nach derzeitigem Stand wurde nichts gestohlen. Vermutlich gelangten die Täter über die rückwärtige Balkontür in das Erdgeschoß, das auch durchsucht wurde. Die separate Wohnung im ersten Obergeschoß war abgeschlossen, den Tätern gelang es nicht, sie aufzuhebeln.