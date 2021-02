Einbrecher sind am Freitag zwischen 7.45 und 19 Uhr in ein Zweifamilienhaus in der Merzalber Lindenstraße eingedrungen. Laut Polizeibericht ist noch nicht geklärt, wie die Unbekannten in eine der beiden Wohnungen gelangten. Sie brachen die verschlossene Schlafzimmertür auf und stahlen ein braunes Lederschmuckkästchen – etwa 15 auf 20 Zentimeter groß. Darin befanden sich unter anderem eine Silberkette, zwei Perlenketten, ein Perlenarmband, Ringe und eine rote, rosenförmige Brosche. Die Täter gingen aber weder andere Räume noch die zweite Wohnung an, berichtet die Polizei. Der Schaden wird auf 1250 Euro geschätzt. Hinweise an die Kriminalinspektion Pirmasens, Telefon 06331/5200, E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de.