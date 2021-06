Unbekannte Täter sind in der vergangenen Woche zwischen Mittwoch, 17 Uhr, und Freitag, 10 Uhr, in ein wegen Renovierungsarbeiten leerstehendes Geschäftsgebäude in der Zweibrücker Straße eingebrochen. Dies teilte die Polizei Pirmasens mit. Eine Glasscheibe an der Eingangstür wurde eingeschlagen. Außerdem wurden von draußen sichtbar gelagerte Teile von Modellfliegern sowie ein Modellauto entwendet. Die Polizei schätzt die Schadenshöhe auf insgesamt 500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter Telefon 06331/5200 oder per E-Mail an kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.