In der Nacht von Sonntag auf Montag hebelten Unbekannte ein Kellerfenster eines Mehrfamilienhauses in der Weselberger Hauptstraße auf. Anschließend brachen sie im Keller eine Tür auf, die zum Erdgeschoss führt. Dort stahlen sie aus einem Schrank im Wohnzimmer zwei medizinisch verordnete Cannabisblüten. Die Einbrecher zerstörten im Schlafzimmer auf zirka drei Quadratmetern das Laminat bis auf die Unterkonstruktion. Die Schadenshöhe beträgt laut Polizei etwa 1000 Euro. Sie bittet um Hinweise unter Telefon 06331 5200 oder per E-Mail an kipirmasens@polizei.rlp.de.