Gescheitert ist ein Einbrecher an der Eingangstür des Waldhauses vom Eppenbrunner Pfälzerwald-Verein Hohe List. Die Tat ereignete sich laut Polizei zwischen Freitag, 19 Uhr, und Samstag, 15 Uhr. Allerdings wurde bei dem Einbruchsversuch die Tür beschädigt. Bei der Spurensuche wurde festgestellt, dass es sich bei dem Hebelwerkzeug wahrscheinlich um einen etwa 15 Millimeter breiten Schraubenzieher handeln dürfte. Die Suche nach dem Tatwerkzeug verlief negativ. Mithilfe von Schneid- und Hebelwerkzeug wurde außerdem das Vorhängeschloss am Geräteschuppen aufgebrochen und ein roter Fünf-Liter-Kanister mit Benzin gestohlen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion in Dahn, Telefon 06391/9160, E-Mail: pidahn@polizei.rlp.de, zu melden.