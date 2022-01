Gescheitert ist ein Einbruchsversuch zwischen dem 21. Dezember und dem 10. Januar. Wie die Polizei mitteilt, wurde versucht, in eine Einliegerwohnung im „Sandbuckel“ einzubrechen. Das angegangene Fenster und das davor angebrachte Fliegengitter wurden durch mehrere Hebelversuche beschädigt. Das Vorhaben wurde jedoch abgebrochen, vermutlich wegen des verursachten Lärms. Der Sachschaden wird auf 1000 Euro geschätzt. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter Telefon 06331 5200 oder per E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.