Einen Schaden von etwa 500 Euro haben Einbrecher angerichtet, als sie versuchten, die Terrassentür einer Erdgeschoßwohnung aufzuhebeln. Der Einbruchsversuch in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Blumenstraße ereignete sich laut Polizei zwischen Donnerstag, 15 Uhr, und Samstag, 21.30 Uhr. Sie bittet Zeugen, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter Telefon 06331/520-0 oder per E-Mail unter kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.