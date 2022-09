Einbrecher haben in der Nacht zum Dienstag zwischen 00.15 und 4.35 Uhr die Eingangstür der Gaststätte Spiegelbrunnen aufgehebelt. Dort stahlen sie aus einem Wechselgeldbeutel 150 Euro und nahmen einen kompletten Stand-Zigarettenautomaten mit. Die Täter verließen die Räume über die Hintertür und nahmen die beiden dort steckenden Schlüssel ebenfalls mit. Aus einem Blumenkübel neben dem Hinterausgang rissen sie am Ende noch Blumen heraus und legten sie auf einen Tisch in der Nähe. Die Höhe des Gesamtschadens steht noch nicht fest. Die Polizei geht davon aus, dass es sich um mindestens zwei Täter gehandelt hat, die motorisiert waren. Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Pirmasens unter Telefon 06331 5200 oder per E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de.