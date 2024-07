Fette Beute haben Einbrecher am Samstag in der Kirchbergstraße gemacht. Die Unbekannten drangen zwischen 19 und 23.30 Uhr in ein Mehrparteienhaus ein und stahlen dort Geld, Goldschmuck und Haushaltsutensilien. Nach Angaben der Polizei beläuft sich der Schaden auf rund 27.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei unter der Nummer 06331 5200 entgegen.