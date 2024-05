Drei Einbrüche verzeichnet die Polizei Pirmasens am Pfingstwochenende. Bei einem der Einbrüche ist die Polizei über das Diebesgut verwundert, wie aus einer Mitteilung der Beamten hervorgeht.

Zwischen Samstag, 15 Uhr, und Sonntag, 6 Uhr, brachen unbekannte Täter in das Diakoniezentrum, Waisenhausstraße 7, ein. Auch im Inneren wurden mehrere Türen aufgebrochen und in verschiedenen Räumen über 20 Spinde aufgehebelt. Ob etwas entwendet wurde, steht derzeit noch nicht fest, so die Polizei in einer Mitteilung. Den Sachschaden schätzen die Beamten auf rund 1500 Euro.

Am Pfingstmontag drangen Einbrecher zwischen 1 und 1.30 Uhr in einen Kiosk am Exerzierplatz ein. Entwendet wurden mehrere Smartphones, ein Laptop, Tabakwaren und etwas Bargeld aus der aufgebrochenen Kasse. Der Gesamtschaden wird von den Beamten auf 5000 Euro geschätzt.

Zwischen Samstag, 20.30 Uhr, und Sonntag, 9.30 Uhr, drückten Täter zudem die Haustür des Anwesens, Luisenstraße 19, gewaltsam auf, so dass das Schließblech verbogen wurde. Mehrere Keller wurden durchwühlt und ein Outdoor-Messer, Marke „Morakniv“ sowie ein braunes T-Shirt der Marke „Forsberg“ aus einem Rucksack entwendet.

Aus einem Lagerraum im zweiten Obergeschoss konnten die Täter eine Packung Toilettenpapier und eine Packung Taschentücher gebrauchen. Das Erdgeschoss und das erste Obergeschoss wurden nicht angegangen, teilt die Polizei mit. Die Schadenshöhe beziffern die Beamten mit rund 100 Euro.

Polizei sucht Zeugen

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Pirmasens unter Telefon 06331 520-0 oder per E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de entgegen.