Unbekannte sind in der vergangenen Woche in ein derzeit unbewohntes Wohnhaus eingebrochen. Die Tat soll sich laut Polizei zwischen Sonntag und Freitag in der Tiroler Straße in Fehrbach ereignet haben. Unbekannte Täter brachen den Angaben zufolge die Metallstreben vor einem Kellerfenster auf und betraten das Anwesen durch das dahinterliegende Fenster. Im Anschluss durchwühlten sie sämtliche Stockwerke des Einfamilienhauses und verließen es wieder. Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 06331/5200 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de zu melden.