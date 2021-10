Beute im Wert eines sechsstelligen Euro-Betrages haben Einbrecher in der Nacht auf Mittwoch in einer Lagerhalle gemacht. Wie die Polizei mitteilt, drangen die Täter zwischen 3.20 und 4.10 Uhr gewaltsam durch ein Fenster in die Halle eines Herstellers hochwertiger Federgabeln ein und nahmen Federgabeln für Fahrräder mit. Die Täter haben vermutlich auf einem Feldweg entlang der L474 zwischen Höhfröschen und Höheischweiler das umzäunte Firmengelände angefahren und sind dann mit Gewalt durch den Zaun auf das Firmengelände gelangt. Zeugen, die Fahrzeuge oder Personen im Bereich des Tatortes und auch im weiteren Umfeld wahrgenommen haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Pirmasens unter Telefon 06331 5200 oder per E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.