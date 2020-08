Bei einem Einbruch in einen Handwerksbetrieb in der Winzler Straße erbeuteten unbekannte Diebe aus dem Lagerraum der Firma Baumaschinen im Wert von rund 10.000 Euro. Wie die Polizei mitteilte, waren die Täter zwischen Freitag, 7.30 Uhr, und Samstag, 6.30 Uhr, in die Räume des Betriebs eingedrungen.