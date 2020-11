Am Samstag zwischen 17 und 21.15 Uhr sind Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Straße „Im Frühgarten“ in Höheischweiler eingebrochen. Die Polizei vermutet, dass die Täter über einen Schotterweg auf das Grundstück gelangten, der auf der Rückseite des Hauses verläuft. Über ein aufgehebeltes Fenster verschafften sich die Täter Zugang ins Hausinnere, wo sie laut Polizei eine Tür aufbrachen und die Wohnung durchwühlten. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wurden lediglich eine Handtasche, ein Ring und ein Handy gestohlen. Womöglich fühlten sich die Täter gestört. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf 600 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 06331/5200 oder per E-Mail an kipirmasens@polizei.rlp.de bei der Polizei zu melden.