Unbekannte sind am Samstag in ein Einfamilienhaus in Weselberg eingebrochen. Dabei durchwühlten die Täter laut Polizei das gesamte Haus und entwendeten mehrere hundert Euro. Zeugen, die am Samstag zwischen 11.15 und 21.30 Uhr etwas Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter Telefon 06331/5200 mit der Kriminalpolizei in Pirmasens in Verbindung zu setzen.