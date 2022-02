In zwei Wohnhäuser ist am Montag eingebrochen worden. Zwischen 7.10 und 19.45 Uhr hebelten Unbekannte in Bobenthal ein Fenster auf der Rückseite eines Einfamilienhauses in der Sonnenstraße auf. Die Räume wurden durchsucht, gestohlen wurden Schmuck und ein kleiner Goldbarren im Gesamtwert von zirka 500 Euro. Der Schaden beläuft sich auf geschätzt 1000 Euro. In Hinterweidenthal hebelten die Täter zwischen 12 und 21 Uhr ein Fenster eines Einfamilienhauses in der Schulstraße auf. Entwendet wurden dort eine Silber- und eine Goldkette, mehrere Goldringe sowie 500 Euro in Zwei-Euro-Münzen. Der Gesamtwert des Diebesgutes beträgt zirka 900 Euro, der Sachschaden etwa 100 Euro. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei Pirmasens unter Telefon 06331 5200 oder per E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.