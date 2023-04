Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Weltweit feiert die Taiji- und Qigong-Gemeinschaft am letzten Samstag im April ihre Künste. Auch in Pirmasens. Marion Breith öffnet den „Klangraum“ in der Ringstraße, damit Interessierte die Welt der geschmeidigen Bewegungen kennenlernen können, die heilende Wirkung haben sollen.

„Wenn ich mich nur zwischen Himmel und Erde stelle, kann ich mich schon mit kosmischer Energie aufladen“, versichert Marion Breith. Sie ist zertifizierte Ausbilderin der Bundesvereinigung