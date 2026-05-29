Oberbürgermeister Markus Zwick hat 35 Menschen aus elf Nationen die deutsche Staatsangehörigkeit verliehen. Sie haben in Pirmasens Arbeit, Anschluss und Freunde gefunden.

Vor der Aushändigung der Einbürgerungsurkunden legen alle Personen ab 16 Jahren das in Deutschland vorgeschriebene Bekenntnis zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung ab. Im vergangenen Jahr taten dies 195 Frauen und Männer, in diesem Jahr werden es laut Zwick voraussichtlich 200 sein. „Den großen persönlichen Schritt, deutsche Staatsbürger zu werden, haben sich alle gut überlegt. Mit der Entscheidung gehen Pflichten und Rechte einher – etwa die Berufsfreiheit, mit der Sie zum Beispiel auch Beamte werden können. Das ist für Sie und uns ein Zeichen gelungener Integration“, sagte Zwick bei der Zeremonie im Rathaus.

Die Herkunftsländer der neuen Staatsbürgerinnen und Staatsbürger sind vielfältig: Bosnien-Herzegowina, Italien, Indien, Kasachstan, Kosovo, Marokko, Polen, die Russische Föderation, Syrien und die Ukraine. Voraussetzungen für die Einbürgerung sind unter anderem ein mindestens fünfjähriger rechtmäßiger Aufenthalt in Deutschland sowie ausreichende Deutschkenntnisse.

Erfolgreich eingebürgert wurde am Mittwoch die gebürtige Inderin Josmy Thottimyalil Mathew, Jahrgang 1988. Sie lebt seit 2018 in Deutschland, ist verheiratet und hat drei Kinder im Alter von elf, sechs und fünf Jahren. „Ich bin gelernte Krankenschwester, arbeite aber als Pflegefachkraft in der Pro Seniore Residenz. Ich lebe gern in Deutschland, allerdings sind die kulturellen Unterschiede zu meinem Heimatland groß“, sagt sie.

Vor allem beim Essen seien die Unterschiede deutlich. Inzwischen koche sie sowohl deutsche als auch indische Gerichte. „Unter der Woche koche ich Deutsch – zum Beispiel den Klassiker Schnitzel mit Pommes“, sagt Mathew und lacht. An Wochenenden und an freien Tagen bereite sie Gerichte aus ihrer Heimat zu, weil diese zeitaufwendiger seien. „Ich lade dann auch gerne deutsche Freunde ein, die ich unter anderem von der Arbeit kenne. Hier habe ich viele liebe Bekannte und Freunde gefunden“, freut sich die neue Staatsbürgerin.

Ebenfalls aus Indien stammt die 36 Jahre alte Tincymol John. John ist verheiratet und hat einen vierjährigen Sohn, wie sie berichtet. Als gelernte Krankenschwester arbeitete sie zunächst im Städtischen Krankenhaus. Nach einer Weiterbildung wechselte sie in die Lehre am Pflegebildungszentrum. „Im Moment studiere ich Pflegepädagogik in Ludwigshafen, damit werde ich in genau einem Jahr fertig sein. Ich arbeite sehr gern mit jungen Auszubildenden zusammen und bringe ihnen zum Thema Pflege etwas bei – auch wenn ich den Pirmasenser Dialekt nach wie vor nicht immer verstehe und häufig nachfragen muss“, sagt John und schmunzelt.