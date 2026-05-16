Dass die AfD einen eigenen OB-Kandidaten ist naheliegend. Dass man sich dafür in der Nachbarstadt bedienen muss, wird nicht alle Wähler überzeugen.

Die AfD hat in Pirmasens ein enormes Wählerpotenzial. Was man davon hält, ist jedem selbst überlassen, nichtsdestotrotz bleibt es ein Fakt. Bei der Landtagswahl im März ging allein im Stadtgebiet jede dritte Stimme an die Partei – ungeachtet aller verbalen Entgleisungen und Einstufungen durch den Verfassungsschutz. Der AfD gelingt es, bei den Wählern einen Nerv zu treffen.

Dabei profitieren die Rechtspopulisten in erster Linie von der Unzufriedenheit der Leute mit den politischen Akteuren in Mainz und Berlin.

Ob die AfD bei der Pirmasenser OB-Wahl auf diesen Trumpf setzen kann, darf bezweifelt werden. Wir werden im September eine reine Personenwahl erleben, bei der die Parteizugehörigkeit nahezu komplett in den Hintergrund rückt.

Für die Bürger stehen sich dann der geradezu omnipräsente und über Parteigrenzen hinaus beliebte Amtsinhaber Markus Zwick und ein Fremder aus der Nachbarstadt gegenüber. Christian Hofer wird sehr, sehr viel Überzeugungsarbeit leisten müssen, um die Pirmasenser nur darüber nachdenken zu lassen, einen Zweibrücker an die Spitze der Horebstadt zu wählen. Selbst die AfD-nahen Wählerstimmen wird er nicht sicher haben.

Es hat schon etwas Ironisches, dass ausgerechnet die AfD bei ihrem Kandidaten eine auswärtige Lösung der einheimischen vorzieht – auch wenn es nur um Stadtgrenzen geht.