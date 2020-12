Zehn weitere Covid-19-Fälle haben sich am Montag im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts bestätigt, ein Bewohner des Haus Bethesda (Thaleischweiler-Fröschen) starb an den Folgen der Corona-Erkrankung. Das Landesuntersuchungsamt stuft den Landkreis mit einer Inzidenz von 91,7 aktuell (Stand Sonntag) in der Risikostufe rot ein, ebenso die Städte Pirmasens (136,7) und Zweibrücken (105,3). Bei fünf der neuen Fälle dauert die Ermittlung der Infektionsketten noch an. Betroffen sind verschiedene Einrichtungen: Eine Schülerin der Nardini-Schule in Pirmasens wurde positiv getestet. Elf Kontaktpersonen wurden ermittelt. Für eine Mitarbeiterin des Haus am Kurpark, Pflegeeinrichtung in Dahn, liegt ein positives Testergebnis vor. Für sie und zwei Kontaktpersonen gilt die häusliche Quarantäne. Für das Haus selbst müssen keine weiteren Maßnahmen getroffen werden.

Aktuell sind im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamtes 274 bestätigte positive Fälle aktiv, 50 weniger als am Vortag.

Wer Symptome zeigt, sollte sich umgehend telefonisch beim Hausarzt, bei der Hotline 06331/809-750 oder der landesweiten Nummer 0800/9900400 melden.