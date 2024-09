Eine außergewöhnliche Ticket-Kombination bietet Fußball-Oberligist FK Pirmasens an.

Wer am Mittwochabend auf die Husterhöhe kommt und für das Topspiel des noch ungeschlagenen Spitzenreiters im Framas-Stadion gegen den Tabellendritten SV Mainz-Gonsenheim (Anstoß: 19.30 Uhr) ein Haupttribünen-Ticket für 14 Euro kauft, bekommt damit auch gleich ein Eintrittsbändchen für die „Kneipen-Kultour“. Diese bietet am selben Abend 16-mal Livemusik und DJs in 16 Pirmasenser Kneipen. „Ab 22 Uhr fahren die Shuttle-Busse direkt vom Stadion zu den Locations. Kein Umweg, nur Party“, wirbt FKP-Präsident Jürgen Kölsch, dessen Firma Musiktouren-PS die „Kneipen-Kultour“ am Abend vor dem Tag der Deutschen Einheit veranstaltet. Tickets gibt es auch schon vorab unter www.Pfalzshow.de.