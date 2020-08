Das Straßentheaterfestival in Mouterhouse bei Bitsch zeigt Sonntag das Stück „Exit“

Ein wahrhaft extremistisches Spektakel erwartet die Besucher des Freilufttheaters am Sonntag, 23. August, im lothringischen Mouterhouse. Ein Theaterstück in luftiger Höhe unter einem Heißluftballon will die Gruppe Cirque Inextremiste aufführen.

Das weitgehend pantomische Theater ist bestens geeignet für deutsche Zuschauer, die kein Wort französisch sprechen. Der Titel des Stücks lautet „Exit“ und verrät das Grundgerüst der Handlung. Eine Gruppe sanfter Verrückter wird eingesperrt und muss als Aufgabe in einer Art „Escape Game“, also Fluchtspiel, um jeden Preis und möglichst schnell fliehen.

Dreh- und Angelpunkt des Stücks ist die Montgolfiere, also der Fesselballon, mit dem die Gruppe in die Lüfte steigen will. Der Ballon hebt jedoch zu früh ab, Teilnehmer der Gruppe hängen an den Befestigungsseilen, während alles in die Höhe geht. Das Stück verspricht Nervenkitzel und Seilakrobatik.

Die Gruppe Cirque Inextremiste kommt aus Saint Hilaire de Riez von der französischen Atlantikküste und hat das Stück unter anderem in der Glasbläserhalle im lothringischen Meisenthal eingeübt. Die bis zu zehn Meter hohe Halle wird öfter an Theatergruppen für die Erarbeitung neuer Stücke vermietet, da dort über Winter an Stücken des Straßentheaters für den kommenden Sommer gearbeitet werden kann.

Der Betreiberverein der Halle, Cadhame, organisiert jedes Jahr für das Bitscherland ein Straßentheaterfestival unter dem Titel „Il été une fois“, ein Wortspiel aus „Es war einmal“ und „Sommer“. Dieses Jahr beschränkt sich das Festival auf zwei Stücke. Eines war am 2. August in Volmunster zu sehen. „Exit“ ist das zweite Stück, das nur am Sonntag in Mouterhouse bei Bitsch aufgeführt wird.

Der Eintritt ist frei. Beginn für das 45-minütige Spektakel ist um 20.30 Uhr. Bei Regen fällt das Stück aus. Vor Ort gelten die in Frankreich üblichen Hygieneregeln. Auf dem Freigelände werden die Sitzplätze für das Publikum markiert. Masken müssen bis zum Weg des abgezeichneten Platzes getragen werden.