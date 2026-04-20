Am 23. April ist Welttag des Buches. Tanja Daub hat Passanten gefragt, was sie am liebsten schmökern.

Ein Festtag fürs Lesen: Am 23. April ist Welttag des Buches. In aller Welt finden dazu verschiedene Aktionen statt – in der Pirmasenser Stadtbücherei beispielsweise eine Schnitzeljagd für Kinder. Passanten in der Innenstadt haben wir zu ihrem Leseverhalten befragt.

Hendrik Schmitz liest jeden Tag die Zeitung, aber nur wenige Bücher, wie er erzählt. „Bei uns ist meine Freundin Hannah die Leseratte, ich selbst habe leider zu wenig Zeit. Ich begleite sie aber gerne in Buchläden, wo sie sich regelmäßig verschiedene Romane über unterschiedliche Themen kauft“, so Schmitz.

Hubert Henkel bezeichnet sich selbst als Modellbauer durch und durch. Deshalb haben es ihm vor allem Fachzeitschriften zu seinem liebsten Hobby angetan. „Ich habe schon in der Schule nicht gerne Bücher gelesen, das muss ich ehrlich zugeben. Ich finde Lesen an sich eher langweilig und es ermüdet mich. Aber auf meine Modellbau-Fachzeitschriften möchte ich nicht verzichten“, sagt Henkel.

Silvia Matzor hat früher „sehr gerne und viel“ gelesen, wie sie erzählt, momentan komme sie aber nicht mehr dazu. „Ich mochte früher spannende Geschichten. Die Thriller von Sebastian Fitzek zum Beispiel fand ich richtig gut“, sagt Matzor. Immer, wenn sie ein Buch ausgelesen habe, habe sie es danach verschenkt. Zuhause ins Regal gestellt habe sie es nicht.

Christine Hoffmann liest im Urlaub am meisten. Dann dürfen es Thriller oder historische Romane sein. „Ich bin sehr am Mittelalter interessiert und mag entsprechende Romane aus dieser Zeit. Ich lese noch komplett analog mit richtigen Büchern zum Umblättern – E-Books sind nicht wirklich meine Sache“, sagt Hoffmann.

Karin Wadle meint: „Ich lese gerne, egal ob analog oder auf dem Tablet. Krimis und Fachbücher mag ich am liebsten. Bei Instagram hole ich mir dazu Inspirationen.“

Hartmut Mühlbauer-Hoffmann wiederum hat sich Ratgebern zum Thema Achtsamkeit verschrieben. „Der amerikanische Autor Jon Kabat-Zinn beeindruckt mich dabei am meisten. Er ist emeritierter Medizin-Professor an der University of Massachusetts und unterrichtet Achtsamkeitsmeditation. Er hilft also Menschen, besser mit Stress, Angst und Krankheiten umzugehen“, erklärt der Pirmasenser. Seit vier Jahrzehnten vermittle Kabat-Zinn einer breiten Öffentlichkeit unter anderem, welche tiefgreifende Wirkung Meditation haben könne.