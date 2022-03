Den 26-jährigen Eduard Sainenco haben wir diese Woche in der Fußgängerzone auf seinem Weg nach Hause getroffen. In unserem Spontaninterview hat uns der gebürtige Wormser verraten, was ihn nach Pirmasens verschlagen hat, warum er in Sachen Berufswahl den Interessen seiner Familie gefolgt ist und wie es ihm in der Horebstadt so gefällt.

Wo kommen Sie denn gerade her und wo gehen Sie hin?

Ich komme gerade vom Campus der Fachhochschule, wo ich angewandte Chemie studiere, und gehe gerade zurück in meine Studenten-WG in der Rotenbühlstraße.

Wie weit sind sie denn schon mit Ihrem Studium?

Ich bin jetzt in meinem achten Semester, meinem letzten Semester. Ich bin in die Chemie gegangen, weil ich aus einer sozusagen technischen Familie komme und da hat mich dieser Fachbereich schon früh interessiert.

Was heißt denn „technische Familie“?

Mein Vater ist technischer Mechaniker und meine Mutter arbeitet in der Platinherstellung. Ich selbst wollte eben etwas machen, was in der Zukunft stabil und fest ist.

Möchten Sie nach dem Studium dann in der Industrie arbeiten?

Ja, auf jeden Fall gehe ich in die Industrie – in die Forschung und Entwicklung.

Warum haben Sie sich für Ihr Studium denn für den Standort Pirmasens entschieden?

Der Standort Pirmasens bietet einen Studiengang an, der sehr speziell und in Deutschland nicht so oft vertreten ist. Der Studiengang heißt angewandte Chemie, weil er sehr praxisorientiert ist und gute Verbindungen in die Industrie hat, vor allem in die Polymerchemie. Deshalb bin ich hier hergezogen.

Und wie gefällt Ihnen die Stadt an sich?

Ich wohne hier schon seit vier Jahren in einer WG und dort ist alles super. Ich finde, man kann hier in Pirmasens gut seine Zeit verbringen. Pirmasens ist eine sehr nette Stadt.