Eine 43-jährige Mutter musste sich am Mittwoch vor dem Amtsgericht Pirmasens wegen des Vorwurfs der gemeinschaftlichen Körperverletzung an einem Mitschüler ihres Sohnes verantworten. Dabei waren mehrere Versionen zu hören.

Am 15. September 2020 holte die heute 43-Jährige nach Schulschluss ihren Sohn von der Grundschule ab. Ihr Sohn habe geweint und ihr gesagt, ein anderes Kind habe ihn geschlagen und er ihr eine Verletzung am Bauch gezeigt. Zu beiden Kindern habe sie gesagt, sie sollten sich nicht streiten und nicht schlagen. Dann sei sie weggegangen. Sie habe nicht weiter eingegriffen, versicherte sie. „Wir waren alle Kinder. Warum sollten sich Erwachsene einmischen“, erklärte sie vor Gericht sehr ruhig.

Der heute achtjährige Geschädigte erzählte allerdings eine andere Geschichte: Auf dem Schulhof hätten ihn zwei Frauen an den Armen festgehalten und gesagt, dass ein Mitschüler ihn treten dürfe. Der habe ihn dann einmal in den Bauch getreten. Das habe ein bisschen weh getan. Zuvor habe er in der Schule diesen Jungen geschlagen, weil der tags zuvor bei einem Ausflug seinen Bruder geschlagen hätte. Er habe diesen nur verteidigt. Inzwischen gingen sie auf getrennte Schulen.

Gericht stellt das Verfahren ein

Der gleichaltrige Sohn der Angeklagten hingegen erzählte: Nach der Schule habe ein Junge ein böses Wort zu ihm gesagt und ihn am Bauch gekratzt, so dass es geblutet habe. Da habe er den Jungen gestoßen, wobei der fast hingefallen wäre. Seine Mama, die Angeklagte, habe zu dem anderen Jungen gesagt, er solle aufhören. Zuvor habe es schon Streit zwischen ihnen gegeben, wobei sie sich gegenseitig gestoßen hätten. Später habe der Junge zu ihm gesagt, seine Mutter müsse 300 Euro bezahlen, weil sie ihn geschlagen hätte, obwohl das nicht gestimmt habe.

Das Amtsgericht stellte das Verfahren gegen die 43-Jährige ohne Auflagen ein.