„Ein Spaziergang durch das Musikerviertel auf dem Kirchberg“ lautete der Titel der offenen Stadtführung am Samstag, die bei zahlreichen Zuhörern Erinnerungen wachrief.

Erstmals erwähnt wurde die Bezeichnung „Kirchberg“ für diesen Hügel in einer Urkunde aus dem Jahre 1611, wusste Gästeführer Gerd Blinn. Darin wird erwähnt, dass die Kirchenschaffnerei des Amtes Lemberg, wozu Pirmasens gehörte, Geld für landwirtschaftliche Arbeiten auf dem Berg kassierte.

Die Gegend blieb sehr lange Acker. Erst 1927/28 stimmte der Pirmasenser Stadtrat zu, dass die Gegend bebaut werden dürfe – gegen den Willen des damaligen Oberbürgermeisters Otto Strobel, der dort lieber Industrie angesiedelt hätte. Die „Spar- und Baugenossenschaft“, die ihren Sitz noch heute mitten im Viertel hat, kaufte unter ihrem Vorsitzenden Dietz 84.000 Quadratmeter Grund und Boden auf dem Kirchberg. 1932 wurden die ersten Häuser bezogen – am Beethovenplatz. Er ist die „Altstadt“ des Quartiers Kirchberg. Drumherum lagen immer noch Felder. Der weitere Ausbau des Viertels erfolgte erst Ende der 1950er und 1960er Jahre.

Von Bomben blieb das Viertel verschont

Der Beethovenplatz war das Zentrum mit Bäumen, Blumenbeeten, Kinderspielplatz und Läden für die Versorgung der Bewohner: Milch- und Spargeschäft, Bäckerei, Metzgerei und Wirtschaft. In den 1950er Jahren wurde sogar eine Kerwe vor der Gaststätte veranstaltet, erinnerte sich ein Teilnehmer der Führung. Ein anderer wusste, dass im Krieg auf dem Platz ein großes Loch ausgebaggert und mit Wasser gefüllt wurde – als Löschwasser. Aber Bomben seien keine auf dieses Viertel gefallen.

Interessant ist auch hier, wie der Platz zu seinem Namen kam: Im Gespräch zwischen Kommerzienrat Klesmann und Elektromeister Dietz über die Bebauung schlug Klesmann vor, den Platz nach dem hundert Jahre zuvor verstorbenen Musiker Ludwig van Beethoven (1770 – 1827) und die Straßen drumherum ebenfalls nach Musikern zu benennen. So folgten Johann-Sebastian-Bach-Straße, Richard-Wagner-Straße, Lortzingstraße, Schubertstraße, Carl-Maria-von-Weber-Straße und weitere.

Steine für die Kirche St. Anton

Aber nicht alle Straßen wurden nach Musikern benannt: Adalbert-Stifter war ein Schriftsteller. Rudolf Meißner war Sekretär der Spar- und Baugenossenschaft, der die Bebauung vorantrieb. Und nicht jede nach einem Musiker benannte Straße befindet sich auf dem Kirchberg. Die Mozartstraße ist im Winzler Viertel zwischen Fröhn- und Richard-Dippold-Straße, die Max-Reger-Straße zwischen Kaiser- und Kronenstraße.

Interessant sind auch die Bodenverhältnisse. Wo die ehemalige Schuhfabrik Hasch, Ecke Rudolf-Meissner- und Carl-Maria-von-Weber-Straße, steht, war früher eine Lehmkaut, also lehmiger Boden. Bei der Baufirma Caprano im Berliner Ring hingegen ist roter Fels. In den 1920er Jahren führte eine Feldbahn vom Steinbruch (Tonhalle) bis zur Uhlandstraße, wo mit den gebrochenen Steinen die Kirche St. Anton erbaut wurde. Im Berliner Ring, der wie eine Klammer um den halben Kirchberg führt, waren nahe der Bitscher Straße Bunker.

Die Ohmbach war einst ein sozialer Brennpunkt

Am Innweg war das einstige Problemviertel Ohmbach. Dort hatte die Stadt in Schlichthäusern Einwohner mit niedrigem Einkommen und Flüchtlinge angesiedelt. Ein sozialer Arbeitskreis der katholischen Kirche Christ König auf dem Kirchberg begann mit Ehrenamtlichen die Lernstuben-Arbeit in diesem sozialen Brennpunkt. Daraus entstand die heutige „Fördergemeinschaft Lernstube Ohmbach“ mit Hauptamtlichen. In einem Experiment richtete die städtische Bauhilfe die sicherheitsrelevanten Bereiche in den Häusern her, alles andere sanierten die Bewohner selbst. So entstand der „Wohnpark Ohmbach“. Der Ruf der Ohmbach sei schlechter gewesen als die Realität, merkte eine ehemalige Lehrerin an. Sie habe von dort keine verhaltensauffälligen Schüler gehabt. Weiter unten Am Innweg befand sich die Mülldeponie, „d’Schutt“, die heute saniert den Wertstoffhof der Stadt Pirmasens trägt.

An der Schumannstraße entstand Ende der 1950er Jahre im zweiten Bauabschnitt, der bis zur Lortzingstraße ging, ein zweites Zentrum auf dem Kirchberg mit Bäckerei, Lebensmittel-, Textilgeschäft und Sparkasse. Im dritten Bauabschnitt Ende der 1960er Jahre wurde der südliche Kirchberg bebaut, von Lortzing- bis Kirchbergstraße, Berliner Ring und Straßen, die nach ostdeutschen Städten und ehemaligen Ostgebieten benannt wurden: Chemnitzer-, Leipziger-, Dresdner-, Ostpreußen-, Schlesien-, Pommern-, Breslauer Straße.

Pfarrer Knecht baute die Orgel selbst zusammen

Entlang der Lortzingstraße entstanden auch zwei Kirchengemeinden. Die katholische Christ König Kirche, die vor einigen Jahren entweiht und an die Freikirche Lebensquelle verkauft wurde. Und die evangelische Matthäusgemeinde. Kurios: Der Gemeindesaal wurde um eine Kirche erweitert, also angebaut. Ein getrennter Kirchenbau und ein Turm waren finanziell nicht mehr möglich. Die Orgel kam als Bausatz und wurde von Pfarrer Knecht selbst zusammengebaut. Außerdem gibt es den ökumenischen Kindergarten und es wurden gemeinsame Sommerfeste gefeiert.