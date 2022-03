Eine neue, farbenfrohe Edition des Pirmasenser Stieres hat der Pirmasenser Grafiker Uwe Jörg für das Stadtmarketing gestaltet. Er hat auch dieses Mal der Stierskulptur ein neues Design verliehen. Sie steht unter dem Motto „Pirmasens ist bunt und vielfältig“.

Das Motto drückt sich durch die zahlreichen fröhlichen Kleckse in nahezu allen Farben des Regenbogens aus, die sich hinter der unverwechselbaren Silhouette der Siebenhügelstadt aufbauen. So finden Betrachter die beiden Kirchen St. Pirmin und Johannes, den Wasserturm auf der Husterhöhe, die Exe-Kolonnaden sowie das Forum Alte Post und das Alte Rathaus wieder. Auch der den Schlossbrunnen krönende Bronze-Stier und die Stahlplastik auf dem Exerzierplatz fügen sich in die Darstellung ein. Die Auflage ist auf 250 Exemplare limitiert. Die kleine Stierplastik gibt es für 74,90 Euro pro Stück bei der Tourist-Info im Rheinberger.

Der Versand ist nach Absprache möglich. Bestellungen nimmt Martina Sonnenrein vom Stadtmarketing unter Telefon 06331 2394311 und per E-Mail an martinasonnenrein@pirmasens.de entgegen.