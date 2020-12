Was viele Jahre unmöglich schien, der Pirmasenser Beigeordneter Denis Clauer hat es jetzt möglich gemacht. Die Hugo-Ball-Sammlung bekommt eine Förderung durch das Land und den Bezirksverband Pfalz. Die Stelle zur Betreuung der Sammlung wird zu je einem Drittel von Land, Bezirksverband und Rheinberger-Stiftung bezahlt.

Der frühere Oberbürgermeister Bernhard Matheis hatte in seiner Doppelfunktion als Kulturdezernent und Vorstandsmitglied der Rheinberger-Stiftung immer versucht, eine Beteiligung des Landes bei der Bezahlung von Eckhard Faul zu erreichen, der seit dem Ruhestand von Büchereileiter Ernst Teubner die Sammlung mit einer halben Stelle betreute. Beim Land wurde immer darauf verwiesen, dass gerne ein Projekt oder ähnliches bezuschusst werde. Eine institutionelle Förderung jedoch einer Personalstelle sei mit dem Land nicht zu machen. Da halfen auch unterschwellige Drohungen, dass die Rheinberger-Stiftung nicht mehr lange zahlen will, nichts. Im Kulturministerium blieben die Entscheidungsträger hart.

Das hat sich mit dem Ausscheiden von Bernhard Matheis als Kulturdezernent geändert. Jetzt reichten ein paar Telefonate von Dezernent Denis Clauer. „Ich habe freundlich gefragt und die richtigen Worte gewählt“, meinte Clauer auf die Frage, wie er das Land umgestimmt habe. Ab 1. Januar ist Faul nun mit einem Dreijahresvertrag auf einer halben Stelle angestellt. Die Rheinberger-Stiftung wird zum letzten Mal etwas zuschießen, betonte Clauer. Nach den drei Jahren müsse eine andere Finanzierungsform gefunden werden, meinte der Kulturdezernent. „Das ist ein starkes Statement für Hugo Ball und Dada“, findet Clauer, der mit dem bald startenden Umzug der Sammlung aus einem Hinterzimmer in der Stadtbücherei in das neue Stadtarchiv in der Messe die Sammlung auch räumlich aufwerten will. „Die ist ja sträflich untergebracht“, so Clauer zur bisherigen Unterbringung.

In der Messe wird Faul ein eigenes Büro in der früheren Messeverwaltung erhalten. Im Archiv selbst in einer der Messehallen soll es einen Besucherraum geben, in dem Interessierte Exponate der Sammlung einsehen können. Die Ball-Sammlung umfasst aktuell etwa 7000 Exponate.