Michael Adam lässt buchstäblich seinen Beruf ausklingen. 22 Jahre lang war der katholische Seelsorger am Krankenhaus tätig. Neben Gebet und Gespräch hatte er aber noch ein Instrument zur Erdung – die Klangschale.

Klangschalen sind Michael Adams große Leidenschaft. Von ihnen ist er ebenso fasziniert wie überzeugt. Durch den Klang kämen die Menschen wieder in Resonanz. „Der unruhige Kopf sammelt sich wieder“, erklärt der katholische Theologe, der gerade erst wieder aus einem Zen-Kloster zurückgekehrt ist. Aber auch an Herz und Bauchzentrum richte sich diese Therapie. Das helfende Gespräch stehe natürlich im Mittelpunkt, aber manchmal sei der vibrierende Klang viel mehr wert als tausend Wort. Warum? Der Körper bestehe zu circa 80 Prozent aus Wasser, das im Inneren des Menschen in Bewegung gerate. In der Bibel lese er natürlich auch. Denn auch die Predigt in der Krankenhauskapelle gehörte zu seinem Job.

Mit Mitte 40 suchte der katholische Adam nach einer neuen Herausforderung. Ständig nur organisieren und auf Sitzungen präsent zu sein, war nicht mehr sein Ding. Doch genau das machte den Großteil der Gemeindearbeit aus, mit der er im Raum Ludwigshafen-Frankenthal seine berufliche Karriere begann.

Patienten leben in einer Zwangsauszeit

Seelsorge im Krankenhaus sei da eine ganz andere Nummer, sagt der gebürtige Ludwigshafener. Dort seien die Patienten in einer Art Zwangsauszeit und daher den elementaren Grundthemen des Lebens sehr nah. „Die Menschen spüren im Krankenzimmer, wie unwichtig alles andere wird, wenn man nicht gesund ist, und wie fragil das Leben ist“, sagt der 66-Jährige, der sich nie als Missionar gesehen hat.

Ihm ist die Begegnung wichtig, in der man eine spirituelle Tiefe erreiche. Ältere Menschen wünschen sich Gebet und auch, die Kommunion zu empfangen, andere wiederum überwinden ihre Krise, indem sie über den Sinn des Lebens philosophieren. „Was den Menschen trägt und hält, ist Glaube“, sagt Adam. Für ihn sei es vorrangig, die Herzen zu erreichen. Die Tür dahin sei aber oft von innen verschlossen.

Gitarrist der Hospital Tigers

Im Krankenhaus war er aber nicht nur für die Patienten da, sondern auch für die Kollegen, die Pflegekräfte, Ärzteschaft und all die Menschen, die im Krankenhaus beschäftigt sind. Seit dort nicht mehr nach Tagessätzen, sondern nach Fallpauschalen abgerechnet werde, würden viele unter dem Druck leiden, der sich aufbaut. Es sei ein Spagat, genug Zeit für die Patienten zu haben und gleichzeitig der Wirtschaftlichkeit des Hauses zu entsprechen. Allein deswegen würde er gern mit seinen Klangschalen nach Pirmasens zurückkehren.

Adam war aber nicht nur Pastoralreferent im Krankenhaus. Er saß im Ethikkommitée, in dem mitunter auch über kritische medizinische Fälle beraten wird. Und er spielte in der Hausband, den Hospital Tigers.

Als Clown den Patienten Freude gemacht

Viele Stunden lang brachte Michael Adam als Clown andere zum Lachen. Mit roter Nase war er auf der Kinderstation unterwegs, wagte sich aber auch zu den Erwachsenen in seiner Verkleidung. Gemeinsam mit einem Kollegen, einer Reinigungskraft, seien sie ein tolles Team gewesen. Einmal habe er auf der Intensivstation als Clown einen bunten Luftballon aufgeblasen. Eine Patientin sei durch den unerwarteten Moment so überrascht und berührt gewesen, dass sie zu lachen begann. „Das hat ihr Hoffnung gegeben“, erinnert er sich. Und genau das seien seine persönlichen Wow-Effekte: wenn er helfen konnte und er es auch noch spürt, sieht oder gesagt bekommt, durch Briefe von ehemaligen Patienten zum Beispiel.

Adam selbst versteht sich als ein Teil des großen Ganzen. Wie eine Welle im Ozean, die sich formt und wieder im Wasser versinkt. Von Hause aus sei er Christ, so wie er Pfälzer ist. Er sei aber auch Deutscher und nicht zuletzt Weltbürger, der die Mystiker schätzt. Die Ökumene findet er gut, betont er. Sie gehe ihm aber nicht weit genug. Denn der Geist wirke überall, in allen Religionen.

Abschiedsfeier am 30. Juni

Den Ruhestand empfindet er als eine Art Zäsur. „Ich spüre eine große Dankbarkeit gemischt mit Vorfreude auf das, was kommt. Aber auch Abschiedstrauer. Denn aus den Mitarbeitern und Kollegen seien Freunde geworden. Mit ihnen möchte Michael Adam seinen bevorstehenden Eintritt in den Ruhestand feiern. Von allen, die ihm in Pirmasens wichtig geworden sind, möchte er sich gebührend verabschieden können. Deswegen lädt er am Donnerstag, 30. Juni, zu einer Afterworkparty in den Garten der Tagesklinik ein. Ab 16 Uhr treten dort dann auch die Hospital Tigers für ihn auf – und wer weiß, vielleicht greift Michael Adam dann auch noch einmal selbst zur Gitarre.