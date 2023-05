Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der aus Hermersberg stammende, in Pirmasens lebende Ex-Profifußballer Frank Lelle (55) sichtet seit 2014 für Borussia Mönchengladbach weltweit U17- bis U20-Talente. Die Corona-Krise hat auch für den früheren Spieler und Trainer des FKP einiges verändert.

Herr Lelle, mussten Sie bei Borussia Mönchengladbach auch in Kurzarbeit gehen?

In den Monaten April und Mai 2020 waren alle Mitarbeiter der Scouting-Abteilung in Kurzarbeit.