„Wer den Markt vorher kannte, wird sehr überrascht sein über sein neues Gesicht.“ Der Wasgau-Vorstandsvorsitzende Ambroise Forssman-Trevedy hatte bei seiner Begrüßung am Montagabend nicht zu viel versprochen: Der Wasgau Frischemarkt auf der Husterhöhe, der nach rund dreimonatiger Schließung ab Dienstag, 8 Uhr, wieder geöffnet ist, präsentiert sich als wahres Schmuckstück. Die Wasgau AG hat rund drei Millionen Euro in die komplette Sanierung gesteckt. Der besondere Hingucker ist das Café der Bäckerei, das jetzt über einen zusammenhängenden Sitzbereich verfügt, der um das Anderthalbfache der vorherigen Größe gewachsen ist. Das Sortiment des Marktes umfasst rund 16.000 Produkte. In dem Markt sind 32 Mitarbeiter beschäftigt; geöffnet ist von montags bis samstags von 8 bis 21 Uhr. Bei einem Rundgang durch den Markt konnten sich die Gäste davon überzeugen, dass die Bauabteilung der Wasgau einen „top Job gemacht hat“, so der Vorstandsvorsitzende.