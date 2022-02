Wegen seiner auffallend roten Einkaufstasche ist uns vor wenigen Tagen Norbert Bopp ins Auge gestochen. In unserem Spontaninterview hat uns der Pirmasenser verraten, warum er in keiner anderen Stadt leben möchte und warum er gerade die Natur in und um Pirmasens so schätzt.

Wohin sind Sie denn so zielstrebig unterwegs?

Ich war gerade auf dem Wochenmarkt und habe dort meine Einkäufe erledigt. Jetzt laufe ich mal ein Stück die Fußgängerzone runter und trinke irgendwo vielleicht noch einen Kaffee. Danach gehe ich wieder nach Hause.

Müssen Sie heute nicht arbeiten?

Nein, ich bin ja schon Rentner. Ich arbeite schon länger nicht mehr.

Was haben Sie denn beruflich mal gemacht?

Ich war Technischer Zeichner im Heizungsbau und zum Schluss im Großhandel tätig.

Was sagen Sie denn – kann man seine Rente in Pirmasens genießen?

Ich zumindest kann das. Ich habe hier alles, was ich brauche und bin zufrieden. Gut, die Einkaufsmöglichkeiten sind ein bisschen eingeschränkt, aber ansonsten bin ich wirklich zufrieden. In meinem Umfeld ist alles da – die Natur zum Beispiel, da kann man raus. Da möchte ich eigentlich nicht woanders leben.

Sind Sie oft in der Natur unterwegs?

Ja, gerne und viel. Ich gehe zum Beispiel joggen und ein bisschen wandern. Hauptsächlich fahre ich aber Fahrrad.

Haben Sie da einen liebsten Weg, denn Sie besonders oft nutzen?

Meistens halte ich mich rund um die Platte auf und wandere dort einen kurzen Weg. Das ist nicht so extrem, anders sieht es mit dem Fahrradfahren aus. Das mache ich wirklich oft und auch zeitlich viel länger.