Unter dem Motto „Kirche findet Stad(t)t“ startet am Samstag, 7. Mai, ein neues Projekt des Caritas-Zentrums in Zusammenarbeit mit den Kirchen in Pirmasens.

Haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiter der Institutionen und Einrichtungen wollen dabei mehrmals im Monat eine sogenannte Zuhör-Bank im Stadtgebiet besetzen, an die sich Menschen mit Redebedarf wenden können. Auftakt ist am ersten Mai-Wochenende im Rahmen des Nardini-Wallfahrtstages an der Kirche St. Pirmin.

„Gerade die Corona-Krise hat den Redebedarf der Menschen erhöht. Manchmal ist es einfach schön, einen Gesprächspartner zu haben, mit dem man Glück und Leid, Erfolge und Misserfolge und seine Sorgen und Nöte teilen kann. Das ist die Grundlage unserer Zuhör-Bank, die von uns ,Rastplatz’ getauft wurde und mit der letztendlich die Kirche zu den Menschen kommt“, erklärt Björn Heinrich vom Caritas-Zentrum Pirmasens das Projekt. Ein Team aus Mitgliedern der evangelisch-methodistischen, der evangelischen und der katholischen Gemeinden sowie des Caritas-Zentrums, der Krankenhausseelsorge, der katholischen Familienbildungsstätte sowie den Ordensschwestern des Nardinihauses möchte mit dem neuen Projekt ein niedrigschwelliges Gesprächsangebot an alle Pirmasenser richten.

Die Zuhör-Bank hat keinen festen Standort

An unterschiedlichen Orten im Stadtgebiet und zu unterschiedlichen Zeiten wird die Zuhör-Bank ab dem 7. Mai besetzt sein. Erkennungszeichen ist laut Heinrich eine Beachflag, die am „Rastplatz“ aufgestellt wird, wenn das Gesprächsangebot vor Ort ist – etwa auf dem Marktplatz, in der Innenstadt, am Krankenhaus, bei den Quartierstreffs, in den Parkanlagen und an allen möglichen anderen Orten in Pirmasens. Einen festen Fahrplan hat das Team rund um Björn Heinrich nicht, denn den Menschen vor Ort soll spontan begegnet werden. Lediglich am Krankenhaus wollen die Seelsorger wöchentlich auf den Bänken vor der Klinik zum gegenseitigen Austausch laden.

„Wir laden zum Gespräch ein, schenken Zeit, bieten Orientierung und vermitteln auf Wunsch Kontakte zu Hilfsnetzwerken. Wichtig ist, dass jeder Passant, der von unserem Gesprächsangebot Gebrauch machen möchte, anonym bleiben kann, während sich unser Team mit einem Namenschild kenntlich macht“, so Heinrich weiter. Er betont, dass auf der Bank jeder Mensch, unabhängig von Herkunft oder religiösen Zugehörigkeit, willkommen ist. „Jedwede Person, die im Alltag nicht die Möglichkeit hat, sich jemandem anzuvertrauen, findet hier ein offenes Ohr und Unterstützung“, macht Heinrich weiter deutlich. Gleichzeitig biete der „Rastplatz“ die Möglichkeit, ein Ehrenamt auszuüben und sein Ohr den Menschen anzubieten. „Empathie und die Fähigkeit zum Zuhören bringen unsere engagierten Männer und Frauen bereits mit. Durch Schulungen werden diese Kompetenzen vertieft und bieten den Zuhörern auch einen persönlichen Gewinn“, so Heinrich weiter.