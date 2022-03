Der Krieg in der Ukraine wird immer greifbarer, je mehr Flüchtlinge von dort in der Südwestpfalz ankommen. Ein Schutzbunker für den Ernstfall wird jetzt in Zweibrücken angeboten, gegen Miete. Was die Südwestpfalz an diesem Tag bewegt.

Der Räuber kam am Sonntagmorgen mit Rucksack und in Jogginghose: Einen vierstelligen Betrag erbeutete ein Unbekannter mit roter Baseballkappe in einem Wettbüro in der Pirmasenser Ringstraße.

Das Pirmasenser Finanzamt kümmert sich nicht nur um die Steuern der Südwestpfälzer, derzeit bearbeitet es auch 25.000 Akten aus Mainz. Und es übernimmt Dienste als Hotline bei Steuerfragen.

Warum hat es Martin Eichert nicht in die Stichwahl geschafft? Warum holt Patrick Sema in Herschberg eine Zweidrittelmehrheit? Warum ist Thomas Peifer im Süden und im Nordosten so stark? Unsere Analyse zur Verbandsbürgermeisterwahl vom Sonntag.

Noch kurz vor ihrem Abzug haben die Amerikaner in Zweibrücken einen Bunker gebaut. Ein Mann hat ihn gekauft und will ihn jetzt im Ernstfall vermieten.

Die extremen Preise an den Zapfsäulen machen den südwestpfälzischen Unternehmen stark zu schaffen.

Engagierte Retter leisten einen Beitrag zur Soforthilfe in dem umkämpften Land.

Ein Menschenfreund aus der Südwestpfalz ist tot. Am Donnerstag findet das Urnenbegräbnis statt.

In Trulben haben die ersten zwölf Frauen und Mädchen in der alten Schule eine sichere Unterkunft bezogen.