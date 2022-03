Die ersten fünf Tage meiner Fastenzeit, von Mittwoch bis Sonntag, will ich ganz klassisch gestalten und mich mit dem bewussten Verzicht auf Nahrung beschäftigen. An eine richtige Fastenkur ganz ohne feste Nahrung traue ich mich nicht heran, aber die Idee des Intervallfastens finde ich spannend.

Wie bei allem gibt es auch da unterschiedliche Modelle, ich entscheide mich dafür, das Frühstück wegzulassen und so eine längere Phase ohne Nahrung zu schaffen. Das nennt sich 16:8-Methode und bedeutet, dass zwischen der letzten Mahlzeit des Vortages und der ersten Mahlzeit des aktuellen Tages 16 Stunden liegen sollen. In den acht Stunden, in denen gegessen werden kann, will ich zwei größere Mahlzeiten einnehmen.

Mir geht’s dabei in erster Linie nicht darum, abzunehmen, sondern meine Essgewohnheiten auf den Prüfstand zu stellen und den Schwerpunkt auf gesündere Speisen zu legen. Also weniger Fertigpizza und dafür mehr Gemüse. Auf die Waage stelle ich mich trotzdem, irgendwie will ich ja schon wissen, wie sich das ganze auswirkt.

Die Schüsseln für den Nachtisch sind zu groß

Wichtiger Punkt soll in dieser ersten Woche auch das Maß-halten sein. Ich habe neulich mit meiner Mutter Geschirr von meiner Oma ausgemistet. Die Teller und Schüsselchen waren winzig. Vor allem die Teile, die für den Nachtisch gedacht waren. Wenn ich mir überlege, welche Schüsseln wir da verwenden, muss ich sagen: Der Kontrast ist riesig.

Soweit die Vorüberlegung. Jetzt zur Umsetzung. Bei einem bin ich mir sicher: Es ist definitiv einfacher, satt auf dem Sofa sitzend das eigene Fastenunternehmen zu planen, als es dann hungrig umzusetzen. Also überlege ich mir im Vorfeld genau, was ich an den einzelnen Tagen essen will und kaufe das schon mal ein. Mit einem Plan in der Hinterhand fühle ich mich deutlich sicherer, als mittags zu überlegen, was ich heute alles Essen könnte. Denn spontan fällt mir nur Zeugs ein, das ich ja gerade NICHT essen wollte…