Nach aktuellem Stand vom Donnerstag, 11 Uhr, wurden im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts des Kreises seit dem Vortag weitere 312 bestätigte Covid-19-Fälle erfasst.

Das Landesuntersuchungsamt meldet die Inzidenzwerte 1007 für den Landkreis Südwestpfalz, 878 für Pirmasens sowie 987 für Zweibrücken und für die landesweite 7-Tage-Hospitalisierungs-Inzidenz den Wert 7,57. Dem Gesundheitsamt liegen die Informationen von einem weiteren Todesfall im Zusammenhang mit einer Sars-CoV-2-Infektion vor. Der Mann aus Pirmasens verstarb im Alter zwischen 75 und 80 Jahren dreifach geimpft an den Folgen einer Sars-CoV-2 Infektion. „Unsere Gedanken und unser aufrichtiges Mitgefühl sind bei den Angehörigen“, nimmt Landrätin Ganster Anteil am Tod des Verstorbenen. Seit 23. März gelten bis zum 6. April Einschränkungen für Besucher der Wohnanlagen-Gruppe San Camillo der Heinrich-Kimmle-Stiftung im betroffenen Wohnbereich. Die Besuchseinschränkungen in einem Wohnbereich im Haus Sarepta in Contwig konnten vorzeitig beendet werden.