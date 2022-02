Die Enttäuschung über die erneut ausgefallene Fastnachtskampagne ist allerorten groß. Nichtsdestotrotz stellte der Turnverein Pirmasens den neuen Jahresorden seiner „Jockelei“ vor. Erstmals gibt es für die aktiven Kinder einen eigenen Orden.

Wieder einmal heißt es für die Narren, das Beste aus der Situation zu machen, die Aktiven bei der Stange zu halten und auf eine Normalisierung in nächsten Jahr zu hoffen. Dass die Jockelei auch ohne offizielle Veranstaltungen kreativ ist, bewies sie nun mit der Präsentation des neuesten Ordens, der in mehrfacher Hinsicht außergewöhnlich ist: „Eins kann uns keiner nehmen und das ist die pure Lust am Leben...“ - unvergessen ist dieses Lied, das der im Herbst verstorbene Willi Schmidt stets zum Besten gab, wenn er bei den Prunksitzungen des TVP in die Bütt stieg. Die Zeilen formulieren das Motto des Jahresordens 2022, der diesem Urgestein der Jockelei gewidmet ist.

„Es ist eine geniale Symbiose – einerseits ein Nachruf auf diesen verdienten Mann, zugleich aber auch ein Mutmacher in der Corona-Situation“, freuten sich Vorstandsmitglied Claudia Simon und Sitzungspräsident Andreas Petry am Mittwoch über den von Horst Dauth gestalteten Orden. Er zeigt – neben der obligatorischen Jockelei-Eule – dreimal das Urgestein Willi Schmid in der Bütt: als Bräutigam, der sich selbst heiratet, als Teilnehmer der „Tour de Franze“ und als Tennis-As in Wimbledon.

150 Orden für die Großen, 55 für die Kleinen

Der TVP ließ 150 Orden fertigen, für den in diesem Jahr wieder ein Sponsor gefunden werden konnte. Jeder Aktive ab 15 Jahren wird ein Exemplar bekommen, auch alle Helfer vor und hinter der Bühne, die bereits gebuchten Musiker sowie alle Sponsoren. Erstmals dürfen sich die Kinder über einen eigenen, repräsentativen Orden freuen. „Es war für uns klar, dass die Kinder nicht leer ausgehen sollen“, so Claudia Simon, die angesichts der Tatsache, dass der Verein 55 Orden in Form eines Karussells aus eigener Kraft finanziert hat, sehr dankbar wäre, wenn sich hierfür noch Sponsoren finden würden.

Die interne Verleihung wird unter besonderen Bedingungen stattfinden. Im Viertelstundentakt werden alle Aktiven, Büttenredner und sonstigen Ordensempfänger im Jahnsaal der TVP-Halle corona-konform und im Einbahnstraßensystem ausgezeichnet.

Spende

Wer den Kinderorden unterstützen möchte, kann dies mit einer Spende auf das Konto des TV Pirmasens tun, IBAN DE56 5425 0010 0000 0845 90.